Генштаб: на фронті за добу було 217 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив вранці 12 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка», – йдеться в повідомленні.

На Олександрівському напрямку, за даними командування ЗСУ, Сили оборони відбили 23 російські атаки, на Куп’янському напрямку – 18, на Костянтинівському – 16, 17 боєзіткнень було на Південно-Слобожанському напрямку.

Крім того, як повідомили у Генштабі, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 11 листопада повідомив, що російські загарбники залишаються найбільш активними на Покровському напрямку, близько 40% боїв того дня припало саме на нього.



Також російська армія підвищила активність у Запорізькій області, використовуючи густий туман для інфільтрації між українськими позиціями. За словами Сирського, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, тривають «виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове».