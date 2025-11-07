РФ швидко наближається до Гуляйполя з півночі?

Російська армія окупувала село Павлівка і просунулася біля Успенівки Запорізької області, повідомив проєкт DeepState 6 листопада. У районі цих населених пунктів проходить траса Велика Новосілка – Гуляйполе. Нею російські війська можуть просуватися з північного сходу на Гуляйполе – ключовий вузол оборони ЗСУ на півдні Запорізької області. Від «червоної зони» в Успенівці до Гуляйполя армії Росії залишається близько 14 кілометрів по прямій.

«Поки наша увага на Покровську (Донецька область), ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область всю лінію оборони на півдні», – написав у телеграмі 6 листопада український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

У Силах оборони півдня України спростували інформацію про захоплення агресором села Павлівка.

«У районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону», – зазначили у відомстві. Там додали, що в Успенівці російська армія знищила кілька позицій ЗСУ, через що українським захисникам довелося відступити в глиб оборони, але «бої за населений пункт не припиняються».

Вранці 7 листопада Генштаб повідомив про 10 атак агресора на цьому, Олександрівському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: