Армія РФ просувається в Дніпропетровській і Запорізькій областях: чому ЗСУ не вдається її зупинити?

Армія Росії знову просунулася в Дніпропетровській і Запорізькій областях біля сіл Вербове, Степне і Новогригорівка, повідомив проєкт DeepState вранці 23 жовтня.

Звідси агресору залишається близько 15 кілометрів на північний захід до першого відносно великого селища в Дніпропетровській області – Покровського, а також близько 20 кілометрів на південний захід – до Гуляйполя в Запорізькій.

Олександрівський напрямок (раніше в зведеннях Генштабу ЗСУ він називався Новопавлівським) залишається найпроблемнішим на фронті – тут російська армія просувається практично щодня.

Відносно цієї ділянки фронту інші – в тому числі Покровський і Лиманський напрямки – здаються стабільними, попри велику кількість атак. Вранці 23 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 20 штурмів тут за минулу добу.

