Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 8 грудня.

Командування оцінює загальні втрати армії РФ за час повномасштабної війни проти України в близько 1 181 680 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 403 танки (+2 за останню добу)

23 689 бойових броньованих машин (+1)

34 917 артилерійських систем (+10)

1 562 реактивні системи залпового вогню

1 253 засоби протиповітряної оборони

431 літак

347 гелікоптерів

88 457 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+530)

4 058 крилатих ракет (+4)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

69 182 автомобілі і автоцистерни (+47)

4 018 одиниці спеціальної техніки (+3)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Російські журналісти спільно з волонтерами за відкритими даними станом на 4 грудня встановили особи щонайменше 153 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України. При цьому дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



