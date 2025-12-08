Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 810 людей особового складу протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 8 грудня.
Командування оцінює загальні втрати армії РФ за час повномасштабної війни проти України в близько 1 181 680 військових.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 11 403 танки (+2 за останню добу)
- 23 689 бойових броньованих машин (+1)
- 34 917 артилерійських систем (+10)
- 1 562 реактивні системи залпового вогню
- 1 253 засоби протиповітряної оборони
- 431 літак
- 347 гелікоптерів
- 88 457 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+530)
- 4 058 крилатих ракет (+4)
- 28 кораблів і катерів
- 1 підводний човен
- 69 182 автомобілі і автоцистерни (+47)
- 4 018 одиниці спеціальної техніки (+3)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.
«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.
Російські журналісти спільно з волонтерами за відкритими даними станом на 4 грудня встановили особи щонайменше 153 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України. При цьому дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
