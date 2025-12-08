Радіо Свобода Weekly: Супутники показали масштаб ударів ЗСУ по стратегічних об’єктах РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Супутникові знімки розкривають небачений масштаб осінніх ударів ЗСУ по стратегічних об’єктах РФ

Упродовж осені Збройні сили України, за даними Генштабу, уразили понад 50 об’єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії. Настільки високої кількості успішних влучань за такий короткий проміжок часу в українських оборонців ще не було, вважають військові та економічні експерти, з якими поспілкувалися «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).

За допомогою супутникових знімків Planet Labs, які є у розпорядженні редакції, журналісти окреслили масштаб влучань ЗСУ, склавши інтерактивну мапу уражених російських стратегічних об’єктів: військових, нафто- й газопереробних заводів, нафтових баз і терміналів.

«Схеми» дослідили й наслідки 13 з цих ударів, спираючись на знімки з супутника та експертизу опитаних аналітиків. За їхніми словами, ці атаки ЗСУ вже почали призводити до зростання витрат Росії на додатковий захист, а також до браку палива в окремих регіонах.

У Генштабі ЗСУ метою ударів по стратегічних об’єктах Росії називають «зниження воєнно-економічного потенціалу». Читайте і дивіться тут

Обмежувати треба армію Росії, а не України. Чому без сильних ЗСУ мир неможливий: аргументи

Нинішнє жваве обговорення «мирних планів» щодо врегулювання війни між Росією та Україною знову підсвітило кількісні параметри Збройних сил України після можливого досягнення миру.

Про які цифри йдеться?

Чи має суверенна Україна дослухатись до «нав’язувань» кількості ЗСУ після можливого миру?

Які фактори впливають на чисельність війська?

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що треба обмежити чисельність російської армії, якщо аналогічну ідею висувають щодо українського війська, «яке ні до кого не вторгалося». Читайте і дивіться тут

«На коліна, будь ласка!». Як американець штурмує російські окопи в Україні

Американський доброволець, колишній морпіх США, ламаною українською вигукує команди російським військовим, беручи їх у полон.

«Сюди, чи я буду вбити тебе!» – наказує він і зв'язує руки полоненим та встромляє їм у зуби цигарки.

Приїхавши в Україну навесні 2025 року, він приєднався до групи іноземних бійців з Ірландії, Канади та США, які вступили до 63-ї механізованої бригади. Більше інформації тут

Литовка зі США рятує в Україні поранених військових

Американка з литовським корінням Рима Журайтіс у 2022 році полишила налагоджене життя у США, щоб рятувати військових в Україні. Вона – медикиня полку Калиновського, підрозділу в складі Інтернаціонального легіону ЗСУ, в якому воюють на боці України переважно білоруські добровольці, що підтримують Київ (але не лише вони).

Полк був сформований уже в березні 2022 року, влада Білорусі визнала його «терористичною» організацією та «екстремістським формуванням» і переслідує білорусів та громадян інших країн, які переказують полку гроші чи вступили до нього.

Радіо Свобода поговорило з Римою Журайтіс про її роботу та про те, як вона ухвалила рішення поїхати на війну в Україні. Читайте і дивіться тут

Путін і крипта. Як Росія виводить мільярди доларів з-під санкцій і будує окрему фінансову систему (розслідування)

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор та пов'язаний із військовим сектором Росії «Промсвязьбанк», що перебуває під санкціями, є ключовими фігурами «A7» – компанії, що буцімто лише надає фінпослуги.

Торги A7A5, який рекламується як перший у світі прив’язаний до рубля стейблкоїн, різко зросли за кілька місяців із моменту його запуску.

Експерти припускають, що мета стейблкоїну – допомогти Росії обійти західні санкції та побудувати паралельну фінансову систему.

Як пов’язані між собою стейблкоїн із Киргизстану, молдовський магнат-утікач і намагання Росії обійти західні санкції та побудувати абсолютно нову відокремлену від Заходу фінансову систему? Про це у розслідуванні Радіо Свобода за лінком

«Він – дуже небезпечна людина». Юлія Мендель про блокування Єрмаком рішень Зеленського

Юлія Мендель, колишня речниця президента України Володимира Зеленського, у 2019–2021 роках. Вона перетиналася у своїй роботі із Андрієм Єрмаком (тоді вже головою Офісу президента) впродовж останнього свого року перебування на посаді.

Мендель поділилася із Радіо Свобода своїми думками про роль Єрмака в українській політиці та його вплив на Зеленського.

Серед іншого, вона зауважила: «Коли ще у 2022 році я поїхала на фронт, то для мене було дуже дивним, що перше запитання, яке поставили мені українські військові там, було: «Чому президент не звільняє Єрмака?» Читайте за лінком

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

