Київрада повернула вулицю Івана Мазепи – замість частини вулиці Лаврська

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, назви яких були пов'язані з країною-агресором, повідомляє пресслужба міськради.



Зокрема, у Голосіївському районі перейменували вулицю Левітана на вулицю Лукрецька, в Оболонському районі проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка, а у Печерському районі частину вулиці Лаврської – від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів – перейменували на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці – від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі – повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.

Музей Голодомору, який розташований на вулиці Лаврська, привітав рішення Київради щодо перейменування.

«Вітаємо це рішення, яке є відновленням історичної справедливості! Ним анульовано протягнуту за Януковича на догоду Москві забаганку про перейменування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську, яку свого часу було здійснено під візит патріарха Кіріла. Гетьман Мазепа заслуговує на повноцінну вулицю», – заявили в музеї.

Наприкінці 2022 року на сайті Київської міської ради було зареєстровано петицію про повернення вулиці Лаврській імені гетьмана Мазепи. Вона зібрала необхідні шість тисяч голосів і потрапила на розгляд Київради.

У 2010 році міськрада вирішила перейменувати більшу частину вулиці Івана Мазепи на вулицю Лаврську – від площі Слави до площі Героїв Великої Вітчизняної війни (тепер – Наводницька площа).

Тоді перейменування ініціював депутат Київради від фракції блоку Черновецького Віталій Журавський. За повідомленнями, він аргументував це, зокрема, закликом Московського Патріарха Кирила (глави Російської православної церкви) і Митрополита Київського Володимира (предстоятеля Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом).

Хоча тоді речник Московського патріархату Володимир Легойда заперечив, що предстоятель РПЦ офіційно звертався з таким проханням, але додав, що його церква поділяє таку думку.