Міністри ЄС відреагували на заяви Путіна про готовність воювати з Європою

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу відреагували на погрозу російського лідера Володимира Путіна про те, що РФ готова до війни з Європою. Про це вони сказали під час спілкування з журналістами, прибуваючи на зустріч у штаб-квартирі НАТО 3 грудня.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що, на його думку, такі заяви «не потрібно сприймати серйозно».

«Він використовує свою типову тактику, щоб грати з нашими страхами, – сказав Цахкна. – Думаю, Путін глибоко стурбований, якщо йому не вдасться відштовхнути Україну назад, і укласти таку угоду, щоб Україна перебувала під обмеженнями s сильним тиском, і навпаки, якщо ми готові використовувати заморожені російські активи, якщо ми чинимо більший тиск на Росію щодо санкцій, а також якщо ЄС готує тарифи на весь імпорт з Білорусі та Росії, у нас є чим тиснути».

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив, що коментарі Путіна – «жахливі», й висловив сподівання, що «це не буде втілено в життя». «Але давайте це сприймати як серйозне попередження, що підвищення наших витрат на оборону це не щось «на показ», це необхідність для регіону і Європи», – наголосив він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що «нікому не радила слухати російську пропаганду й дезінформацію».

«Путін називав свої «червоні лінії» перед війною, протягом неї, змінював їх. Наше завдання – переконатися, що ми як НАТО так само сильні, як і були, ми зберігали мир з моменту створення НАТО. Це наше завдання і це те, що ми будемо робити», – сказала Браже.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вказав, що НАТО не хоче війни ні з ким, але там «були готові протягом 76 років». «І за 76 років існування НАТО ніяка інша держава не нападала на країну НАТО, через те, що ми завжди готові захистити себе і є найсильнішим військовим альянсом в історії», – заявив він.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, реагуючи на слова Путіна, сказала: «Я роблю висновок, що нам потрібно нарощувати наші військові інвестиції».

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила: «Це риторика, якою Росія користується, щоб залякати нас і нам не варто надто серйозно сприймати ці слова. Ми маємо дуже сильні спроможності як Європа та НАТО і ми щодня їх нарощуємо, а Росія навпаки у позиції, коли вона відчайдушно шукає як наростити спроможності для війни, яку вона не мала б починати».

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс заявив, що Путін проєктує свою готовність втрутитися у ширший конфлікт з НАТО. «З одного боку, коли ми його слухаємо, ми повинні ділити це на два, а потім на 10 – звичайно, це пропаганда і залякування нас. З іншого боку, ми повинні серйозно ставитися до слів – ми чули його вимоги у 2021 році», – заявив міністр.

2 грудня перед переговорами щодо плану завершення війни проти України з американською делегацією, зокрема спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, Путін заявив, що Москва не збирається воювати з Європою, але якщо Європа почне війну – Росія «готова прямо зараз».

В американському Інституті вивчення війни заявили, що погрози Кремля на адресу Європи, ймовірно, спрямовані на те, щоб стримати її участь в мирному процесі, а також підірвати зміцнення її обороноздатності.