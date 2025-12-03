«Тільки Путін може завершити цю війну» – Рубіо розповів про перебіг переговорів про мир

Завершення російсько-укранської війни залежить від однієї особи – президента РФ Володимира Путіна. Про це в інтерв’ю журналісту Fox News Шону Хенніті розповів держсекретар США Марко Рубіо.

«Зрештою рішення має ухвалювати, у випадку Росії, лише Путін, а не його радники. Путін – тільки Путін може завершити цю війну з російського боку», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США.

Він також поділився тим, як відбувається переговорний процес на рівні експертів.

«Те, за що вони буквально б’ються зараз, – це приблизно 30 – 50-тикілометрова територія і 20 відсотків Донецької області, що залишилися. І тому ми намагалися – і, я думаю, досягли певного прогресу – з’ясувати, з чим могли б жити українці, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб вони ніколи більше не зазнали вторгнення, що дозволило б їм не лише відновити свою економіку, а й процвітати як країні», – вказав Марко Рубіо, додавши, що «якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може бути більшим, ніж у Росії».

Держсекретар також поділився своєю оцінкою втрат, яких зазнає Росія, продовжуючи спроби захопити більше територій.

«7000 російських солдатів гинуть щотижня. 7000 – це більше, ніж ми втрачали загалом у деяких війнах, які ми вели. Вони втрачають 7000 солдатів щотижня тільки з російського боку, не кажучи вже про руйнування з українського боку», – зазначив Рубіо.

Коментарі держсекретаря США поширені на тлі завершення пізно ввечері 2 грудня переговорів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним. Після неї помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «буде залежати від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.