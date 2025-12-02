Посол України при НАТО розповіла про «спільний знаменник» у переговорах зі США

Україна і США мають домовленість про збереження суверенітету України в межах потенційних мирних домовленостей. Про це журналістам у Брюсселі розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук.



«У нас є великий спільний знаменник з американською стороною в рамках переговорного процесу, що має бути збережений суверенітет України. І для нас сьогодні дуже важливо, щоб ми могли опрацювати спільне бачення, що «збереження суверенітету України» означає на практичному рівні», –зауважила дипломатка.



У цьому контексті представниця України при НАТО наголосила на праві самостійно обирати союзи й альянси як невід’ємній складовій суверенітету, маючи на увазі вимогу Росії обмежити євроатлантичні прагнення України.



«Можливість України, і право України обирати своє майбутнє, зокрема й Альянси, до яких долучатись, є також інтегральною складовою суверенітету. Як країна може бути суверенною, не маючи права обирати своє майбутнє, обирати альянси, організації, до яких вона прагне долучатися у майбутньому?», – зауважила Гетьманчук.



Посол розповіла, що нині завдання полягає в пошуках спільного бачення між Україною, США і Європою щодо запобігання новій агресії з боку Росії. За словами Гетьманчук, є розуміння щодо того, що в центрі гарантій безпеки Україні будуть її ЗСУ та українська оборонна промисловість. Є, однак, розбіжності щодо інших елементів гарантій.



«Поки ми бачимо недостатнє сприйняття того, що саме НАТО є найбільш ефективною гарантією безпеки. Ми в Україні ми маємо іншу думку, і більшість українського суспільства й надалі підтримує НАТО як найбільш гідну довіри гарантію безпеки», – резюмувала Гетьманчук.

2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація детально і особисто доповіла про результати всіх зустрічей у США. Президент повідомив, що під час зустрічей у США за участі розвідок відбулося обговорення з американською стороною «перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті й проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню».

За даними The Wall Street Journal, переговори у Флориді включали питання про можливі вибори в Україні, території і гарантії безпеки. Видання пише, що переговори між США й Україною тривали понад чотири години.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що одним із «найпроблемніших аспектів» первісної мирної пропозиції США з 28 пунктів була умова про офіційну відмову України від свого прагнення до вступу до НАТО. Тепер переговорники, за словами співрозмовника телеканалу, обговорюють можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до Північноатлантичного союзу – без того, щоб сам Київ формально відмовлявся від свого права прагнути до членства в НАТО.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.



