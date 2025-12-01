Мерц: Європа має чіткий курс – «жодного нав’язаного миру» для України та обмежень для ЄС

Канцлер Німеччини Роберт Мерц 1 грудня зустрівся з прем’єром Польщі Дональдом Туском. Лідери урядів провели розмову з президентом України і європейськими партнерами, заявив Мерц на тлі обговорення зусиль із завершення російсько-української війни.

«Європа має чіткий курс: жодного нав’язаного Україні миру. Жодного ослаблення чи розколу ЄС і НАТО. Я і Дональд Туск розмовляли телефоном з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами з цього приводу», – заявив канцлер.

Він додав, що в «ці вирішальні дні ми залишаємося в тісному та постійному контакті».

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном, переговори тривали «кілька годин». Сьогодні ж Зеленський повідомив, що обговорив зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді із лідерами низки країн Європи, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявляв Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.



