«Довіра під час війни важлива» – Каллас відреагувала на розслідування щодо корупції в Україні

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки прокоментувала корупційний скандал в Україні, що, вірогідно, призвів до відставки Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента України. Відповідну заяву Кая Каллас зробила по завершенню Ради ЄС на рівні міністрів оборони, до якої особисто долучився український міністр Денис Шмигаль, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Довіра під час війни важлива. Боротьба України за свободу та її шлях до Європи не повинні бути заплямовані цим. Однак той факт, що розслідування проводяться, показує, що антикорупційні органи в Україні працюють. Крім того, громадський протест з цього приводу був дуже і дуже сильним», – наголосила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії розповіла, що пошуки шляхів фінансування України на наступні два роки тривають.



«Міністри наполягали на тому, що нам необхідно терміново узгодити варіанти фінансування. Багаторічне фінансування змінить правила гри для оборони України. Сильніша Україна означає швидше завершення війни Путіна. Бо чим швидше Путін зрозуміє, що він не може пережити нас, тим швидше закінчиться ця війна. Наша робота з досягнення консенсусу та фінансування триває», – розповіла Каллас.



Коментуючи застереження Бельгії, на чиїй території зберігаються російські заморожені активи, посадовиця зауважила, що «потрібно рухатися далі» в питанні надання Україні так званої репараційної позики.



«Я жодним чином не применшую ризиків чи занепокоєння, які має уряд Бельгії… Нам потрібно працювати над законодавчою пропозицією, щоб уладнати питання щодо всіх ризиків… На місці Росії я би також спробувала «перечекати нас» і подивитися, чи надамо ми фінансування української оборони чи ні. Якщо ні, у короткостроковій перспективі я би сів за стіл переговорів і попросила би ще більше», – наголосила Каллас, наполягаючи, що з усіх трьох можливих опцій фінансування України репараційна позика є «найбільш життєздатною».

28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».

Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Після цього від опозиції, а також деяких членів владної команди почали лунати вимоги відставки Єрмака, хоча його ім’я не було названо серед підозрюваних. Зеленський підтримував Єрмака протягом кількох тижнів і відхилив заклики звільнити його.