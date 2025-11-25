Рютте розповів, як у НАТО відреагували на корупційний скандал в Україні

Союзники по НАТО «дуже непокоїлися» подіями в Україні, пов’язаними з корупційним скандалом і викриттями, здійсненими детективами Національного антикорупційного бюро, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода генсекретар Альянсу Марк Рютте.

«Але водночас ми бачили, що український президент уживає рішучих заходів проти цих міністрів й інших осіб. Це правильно, тому що це надзвичайно важливо і дуже серйозно», – наголосив топпосадовець.

Водночас, підкреслив Рютте, скандал не спричинив ніяких змін у підтримці України, оскільки, за його словами, на додачу до задовільної реакції української влади на викриття, у членів Альянсу присутнє розуміння важливості допомоги їй задля власної колективної безпеки.

«Завдяки… тому, що ми розуміємо, наскільки важливо зберегти Україну якомога сильнішою в цій боротьбі – як для самої України, так і для нашої колективної безпеки і стабільності Європи й НАТО загалом – я не бачу ніяких змін у нашій підтримці України», – резюмував генсекретар НАТО.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ й САП і пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував.

РНБО наклала на них обох санкції. НАБУ 22 листопада оголосило у розшук Тимура Міндіча й Олександра Цукермана.