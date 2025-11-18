Справа «Енергоатому»: директор НАБУ утримався від відповіді, чи можливий допит Зеленського

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос каже, що не хотів би політизувати досудове розслідування у справі про корупцію у «Енергоатомі». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

Таким чином Кривонос відповів на запитання, що робитиме НАБУ, якщо в справі про топкорупцію детективам необхідно буде допитати Володимира Зеленського. Він нагадав, що «президент володіє імунітетом від притягнення до кримінальної відповідальності».

«Тому я утримаюсь від цього запитання. Детективи НАБУ вирішать. Давайте так, всі, щодо кого можна здійснити відповідні слідчі дії, відповідно до закону – вони будуть здійснені», – запевнив директор НАБУ.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Президент Володимир Зеленський згодом повідомив про запуск «комплексного очищення та оновлення» системи управління енергетичною сферою України.