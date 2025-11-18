Директора НАБУ запитали, чи екстрадують Тимура Міндіча в Україну. Він відповів

Детективи Національного антикорупційного бюро України працюють над тим, щоб «запустити механізми» екстрадиції підозрюваного у відмиванні грошей на енергетиці. Про це в етері Радіо Свобода 18 листопада повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

За його словами, щоб розпочати процес, детективам необхідно ще провести ряд слідчих дій, отримати у Вищого антикорупційного суду рішення про обрання запобіжного заходу. Кривонос запевнив, що «детективи працюють в цьому напрямку».

Директор НАБУ заявив, що навіть за наявності у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства екстрадувати його з Ізраїлю «не є абсолютно неможливою історією».

«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Втім, ексурядовець підтвердив, що був в офісі, де, ймовірно, легалізовували кошти з «Енергоатома», у день, коли йому, як стверджує САП, передали 1,2 мільйона доларів. Водночас Чернишов стверджує, що був там на зустрічі «інтелектуального клубу».