Група депутатів заблокувала трибуну Ради, яка мала розглядати відставку двох міністрів. Спікер оголосив перерву

Фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну Верховної Ради, яка мала сьогодні розглядати відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

«Ми сьогодні не дамо голосувати за відставку цих двох міністрів. Ми відповідально заявляємо: ми не будемо голосувати за цю спробу випустити пару, зберегти корупційну вертикаль. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд «Алі-Баби» (за словами народного депутата Ярослава Железняка, на записах НАБУ керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба» - ред), рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу, і рішуче врятувати Україну», – заявив лідер цієї політичної сили Петро Порошенко з трибуни парламенту.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву.

Напередодні дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді України на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Читайте також: Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.