Корупція в енергетиці: Зеленський ініціював перезапуск АРМА і оновлення складу НКРЕКП

Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск «комплексного очищення та оновлення» системи управління енергетичною сферою України.

Глава держави у телеграмі повідомив, що доручив Кабміну «невідкладно» подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Крім того, Зеленський анонсував оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Водночас президент каже, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко внести до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України.

Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його «повного перезавантаження» та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.

Ще одним рішенням є аудит активів, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до РФ. За планом, ці об’єкти мають бути оперативно підготовлені до продажу й надалі працювати виключно в інтересах України – для посилення оборони та наповнення бюджету.

«Всі такі об’єкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України», – наголосив Зеленський.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, затримані – п’ятеро, частині з яких суд вже обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.