Зеленський провів переговори з Макроном – вони тривали «кілька годин»

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Франції, заявив, що переговори з французьким президентом Емманюелем Макроном тривали «кілька годин».

«Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить», – написав він у телеграмі, не повідомивши про ймовірні домовленості та результати переговорів.

Зеленський додав, що сьогодні також будуть переговори з іншими лідерами.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня прибув до Єлисейського палацу в Парижі для переговорів зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, розпочавши черговий тиждень інтенсивної дипломатії, спрямованої на припинення війни РФ проти України.

Візит, спрямований на пошук «умов для справедливого та тривалого миру», відбувся через день після переговорів у Флориді між делегаціями США та України, які обидві сторони оцінили як продуктивні, не надавши додаткових подробиць.

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила 1 грудня, що «це може бути вирішальним тижнем» для мирних зусиль.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявив Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.



