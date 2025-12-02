Зеленський чекає на «сигнали» від американської сторони після візиту Віткоффа до Москви

Україна очікує на сигнали від Сполучених Штатів після зустрічі американської та російської делегацій у Москві – про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхалом Мартіном 2 грудня.

«Буде зустріч американської делегації в Росії, ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж цього дня, навіть, я думаю, погодинно», – сказав він.

За словами Зеленського, якщо буде «чесна гра» з партнерами України, то можлива дуже швидка зустріч із американською делегацією:

«На якому рівні – подивимось, залежить знову ж таки від цих сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість ухвалення глобальних, але швидких рішень – то буде рівень вище. Якщо все це ще діалог – діалогу дуже багато, а потрібні результати».





Президент вказав на те, що, попри підтримку партнерів, саме українці гинуть через війну щодня. Він заявив, що діалог можна продовжувати, але потрібен результат.

«Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий до зустрічі з президентом Трампом, все залежить від сьогоднішніх розмов», – повідомив Зеленський.

Очікується, що посланець президента Росії Кирило Дмитрієв зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, який приїздить до Москви 2 грудня. Також Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер мали зустрітися сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.







