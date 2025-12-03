ISW про переговори делегації США в Москві: у Кремлі відхилили мирну пропозицію

Президент Росії Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США й України під час зустрічі з делегацією США в Москві 2 грудня і, як і раніше, навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей – так підсумки переговорів американської делегації в Кремлі прокоментував у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву Кремля про те, що делегації США й Росії домовилися не розголошувати суть переговорів. «Це відповідає попереднім прогнозам ISW про те, що Кремль планує утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі, щоб приховати відхилення Росією мирної пропозиції США і України. Високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи Путіна, послідовно відхиляють 28-пунктний мирний план і його наступні версії з моменту їх першої появи в середині листопада 2025 року, оскільки запропоновані плани не враховували всі максималістські воєнні вимоги Росії», – йдеться у звіті.

В ISW кажуть, що заяви Кремля і близьких до нього осіб після переговорів, ймовірно, спрямовані на те, щоб приховати «справжню, більш екстремальну мету Путіна – взяти під контроль не лише всю Запорізьку та Херсонську області, а й всю Україну».

Крім того, аналітики зазначають, що Путін спробував превентивно перекласти провину на Європу за відмову Росії від будь-яких варіантів мирного плану.

Російський лідер, відповідаючи на запитання журналістів 2 грудня перед зустріччю з делегацією США, заявив, що Європа перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа і створила мирні пропозиції з пунктами, які є «абсолютно неприйнятними» для Росії, і що РФ «дозволить» Європі повернутися до переговорного процесу лише за умови, що Європа прийме «реалії на місцях». Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі США та Росії 2 грудня заявив, що європейські лідери вдаються до «деструктивних дій» у мирному процесі.

«Високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово сигналізували останніми тижнями, що Кремль не збирається приймати жодної мирної угоди, яка не відповідає максималістським вимогам Росії, включаючи запропонований США початковий мирний план із 28 пунктів. Кремль, ймовірно, створює умови, щоб звинуватити внесення Європою неприйнятних для себе пунктів у мирний план у тому, що РФ відмовляється його прийняти, по суті використовуючи Європу як цапа-відбувайла за власне перешкоджання мирному процесу», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також прокоментували погрози Путіна на адресу Європи і його «завуальовану ядерну погрозу».

«Путін заявив, що Росія не має наміру воювати з Європою, але буде «готова прямо зараз», якщо Європа раптово захоче воювати з Росією. Путін виступив із ледь завуальованою ядерною погрозою, заявивши, що якщо Європа розпочне війну з Росією, «швидко виникне ситуація», в якій Росії «не буде з ким вести переговори». Погрози Кремля на адресу Європи, ймовірно, спрямовані на те, щоб стримати участь Європи в мирному процесі, а також підірвати зміцнення її обороноздатності з огляду на побоювання нібито спровокувати російську агресію», – йдеться в повідомленні.

2 грудня в Москві майже п’ять годин відбувалися переговори американської делегації з Путіним. Делегатами США були спецредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Російські державні агентства цитували учасника переговорів, посланця президента РФ Кирила Дмитрієва, який назвав зустріч «продуктивною». Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що «деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять».

«Поки що компромісного варіанту [мирного врегулювання] знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, проте їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам пропонували, нам не підходять. Тобто робота триватиме», – заявив Ушаков.

Він повідомив, що Москва отримала план США зі ще чотирма додатковими документами, без подробиць про що йдеться.

Путін і делегація США також обговорювали територіальні питання, «без вирішення яких ми не бачимо виходу з кризи», – cказав Ушаков.

Він додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «буде залежати від прогресу, якого вдасться досягти», – зазначив помічник президента Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів заявив, що завершення російсько-укранської війни залежить від однієї особи – Путіна.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня зазначи, що чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі в Москві.

Перед поїздкою до Москви Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.