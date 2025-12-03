Рютте назвав два способи тиску на Кремль, де не побачили «компромісного варіанту» мирного плану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вкотре привітав мирні зусилля президента США Дональда Трампа, водночас вирішив не коментувати американські переговори із президентом Росії Володимира Путіна у Москві 2 грудня.

У результаті цих переговорів, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова «компромісного варіанту (мирного плану – ред.) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

«Ми тісно координуємо з американцями те, що відбувається, але не коментуємо кожен крок… Важливо, щоб мирний процес тривав. Сподіваюся, він приведе до результатів. А якщо це займе забагато часу або не приведе до результатів, найкращим чином тиснути на росіян можна, роблячи дві речі. По-перше, переконатися…, що потік зброї до України триватиме… По-друге – забезпечити ефективність економічних санкцій», – зауважив Рютте 3 грудня перед засіданням голів міністерств закордонних справ країн НАТО, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Генсекретар НАТО відмовився коментувати й готовність Путіна до війни з Європою «прямо зараз».

«Ми бачили його у військовому одязі, одягненого як солдат на фронті. Але не на фронті, позавчора це було досить далеко від фронту. Тож ні, я не збираюся реагувати на все», – відповів Рютте.

Він також повідомив, що союзники НАТО закупили американської зброї для України на загальну суму чотири мільярди євро від моменту запуску ініціативи, й генсекретар Альянсу очікує на подальші внески.

«Надійшло багато обіцянок. Сподіваюся, що зможу зробити кілька оголошень пізніше сьогодні… Я обережно оптимістично налаштований, що ми досягнемо п'яти мільярдів за весь рік (2026 – ред.). Наступного року, нам знову знадобиться багато грошей на весь рік. Принаймні один мільярд, можливо, навіть трохи більше одного мільярда на місяць», – зазначив Рютте.

2 грудня в Москві майже п’ять годин відбувалися переговори американської делегації з Путіним. Делегатами США були спецредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Російські державні агентства цитували учасника переговорів, посланця президента РФ Кирила Дмитрієва, який назвав зустріч «продуктивною». Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що «деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять».

«Поки що компромісного варіанту [мирного врегулювання] знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, проте їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам пропонували, нам не підходять. Тобто робота триватиме», – заявив Ушаков.

Він повідомив, що Москва отримала план США зі ще чотирма додатковими документами, без подробиць про що йдеться.

Путін і делегація США також обговорювали територіальні питання, «без вирішення яких ми не бачимо виходу з кризи», – cказав Ушаков.

Він додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «буде залежати від прогресу, якого вдасться досягти», – зазначив помічник президента Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів заявив, що завершення російсько-укранської війни залежить від однієї особи – Путіна.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня зазначи, що чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі в Москві.

Перед поїздкою до Москви Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.