У НАТО розповіли про «план Б», якщо нинішні мирні зусилля щодо України проваляться

Європейські союзники по НАТО вітають зусилля США з завершення війни Росії проти України, однак сумніваються в їх результативності, зокрема, через непохитність позиції Москви. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності розповіли вісім дипломатів із держав-членів Альянсу.

«Поки що у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах – навпаки. Він посилив бомбардування України по цивільних об’єктах, по енергетичній інфраструктурі безпрецедентним чином», – зауважив один із посадовців НАТО.

Нинішній момент у дипломатії вважають критичним, «бо зараз справи йдуть як у скороварці», сказав інший дипломат Радіо Свобода. Та чи відповідатиме інтенсивність процесу очікуванням від нього – стане зрозуміліше, на думку посадовців, коли спецпосланець США Стів Віткофф повернеться з Москви, де 2 грудня зустрічається з Володимиром Путіним.





Ймовірно, російському президентові презентують оновлений мирний план, який, за словами дипломатів НАТО, «до невпізнання» відрізняється від початкових 28 пунктів.

«Європи немає в кімнаті переговорів, але європейські погляди присутні за столом переговорів», – наголосив один із дипломатів.

Найскладнішими аспектами потенційної угоди, зауважують вони, залишаються територіальні питання та гарантії безпеки для України.

«Щоб майбутній мир був справедливим та сталим, будь-яка домовленість зрештою має бути узгоджена, перш за все, із нашими українськими друзями», – підкреслив один зі співрозмовників Радіо Свобода в Альянсі.

Інший посадовець НАТО припустив – цілком можливо, що Путін «не зрушить ні на крок»:

«Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії… Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це повна капітуляція України».

За словами співрозмовників, у випадку провалу нинішніх дипломатичних зусиль європейські партнери України перейдуть до альтернативних кроків.

«План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії», – пояснив дипломат подальшу стратегію.





Незалежно від результату війни в Україні, більшість союзників надалі розглядатимуть Росію як загрозу в довгостроковій перспективі.

«Росія зможе швидше реалізувати деякі зі своїх амбіцій після війни. Наприклад, нарощування (сухопутних військ - ред.) на Північному Заході… Це станеться швидше після війни… Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування», – резюмував один із дипломатів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує на сигнали від Сполучених Штатів після зустрічі американської та російської делегацій у Москві.



