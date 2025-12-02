МЗС: Сибіга візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО в Брюсселі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 3 грудня, повідомляє Міністерство закордонних справ у вівторок.

За анонсом, Сибіга візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО. Він також проведе окремі переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами закордонних справ партнерів України.

«Міністр поінформує союзників про посилення російського терору проти України, ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль за підсумками контактів Президента України Володимира Зеленського та нещодавніх зустрічей української та американської делегацій», – повідомляє МЗС.

Міністерство називає ключовою метою переговорів у штаб-квартирі НАТО «конкретні рішення та внески союзників для посилення оборони та стійкості України», зокрема, в рамках ініціативи PURL.

Також серед пріоритетних тем переговорів очікується збільшення тиску на Росію для припинення війни проти України, посилення антиросійських санкцій, ухвалення рішення про репараційну позику та використання знерухомлених російських активів для підтримки України.

Пресслужба НАТО анонсувала зустріч міністрів закордонних справ країн альянсу на 3 грудня, порядок денний не уточнюють.

Напередодні посолка України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що Києву потрібно близько 1 мільярда євро додаткового фінансування від країн Європи до кінця року для закупівлі зброї в Сполучених Штатів. Такі закупівлі здійснюються через програму PURL.