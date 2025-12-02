Доступність посилання

Рютте: в НАТО поки що немає консенсусу щодо вступу України

За словами Рютте, зараз консенсусу щодо вступу України до НАТО немає

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що немає консенсусу щодо вступу України до альянсу, але наголосив на чинності принципів Вашингтонського договору.

«Практична ситуація полягає в тому, що, як ви знаєте, для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників. І зараз, як ви знаєте, консенсусу щодо вступу України до НАТО немає», – сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо майбутнього членства України в альянсі.

Рютте також нагадав про чинність Вашингтонського договору, який, серед іншого, передбачає, що «сторони можуть за одностайною згодою запросити будь-яку іншу європейську державу, яка має можливість сприяти розвитку принципів цього Договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, приєднатися до цього Договору».

Читайте також: «Камінчик у черевику» Трампа і ставлення до Путіна. Генсек НАТО розповів про мирний план для України (ексклюзив)

Україна, яка бореться з російським вторгненням, чітко дала зрозуміти, що її мета – стати членом НАТО. Київ і деякі його союзники в Альянсі, особливо у Східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити до НАТО, перебуваючи в стані війни.

На саміті НАТО в Гаазі в червні цього року лідери країн Альянсу залишили невирішеними сподівання України на членство.

