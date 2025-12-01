Посолка при НАТО: Україні потрібен 1 мільярд євро на американську зброю до кінця року

Київ шукає додаткове європейське фінансування для закупівлі зброї в Сполучених Штатів – про це посолка України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила в коментарі американському виданню Bloomberg.

Дипломатка оцінила потреби України в близько 1 мільярда євро додаткового фінансування від Європи до кінця року.

«Ми були б надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL», – сказала вона.

Йдеться про програму, яка дозволяє Києву закуповувати зброю США за кошти переважно європейських партнерів.

За словами Гетьманчук, переговори щодо завершення війни, які тривають, «не повинні сприйматися як сигнал до відмови від підтримки України та тиску на Росію – навпаки».





Посолка закликала Європу негайно погодити репараційну позику для підтримки України:

«Європейці можуть зробити набагато більше, ніж просто розробити власний план», – сказала вона.

Гетманчук назвала програму PURL дуже ефективною. За її словами, ініціатива забезпечила 75% фінансування систем протиповітряної оборони Patriot та 90% усіх інших систем ППО з моменту її запуску цього літа. Інше обладнання включає артилерійські снаряди великої дальності, які дозволяють Україні досягати зони ураження дронів на полі бою, додала дипломатка.

Раніше сьогодні міністр оборони Нідерландів анонсував новий внесок на 250 мільйонів євро в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Зокрема, передбачається закупити засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для F-16.