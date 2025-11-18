Прем’єр Іспанії анонсував новий пакет військової допомоги Україні загалом на 615 мільйонів євро

Іспанія надасть військову та енергетичну допомогу Україні, заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 18 листопада.

«Я вже сказав Зеленському, що протягом місяця Іспанія ухвалить новий пакет збройної допомоги на 615 мільйонів євро. Цей пакет, в першу чергу, буде включати в себе зброю на 300 мільйонів», – сказав голова іспанського уряду.

Ще 100 мільйонів євро, додав Санчес, підуть на програму країн НАТО PURL, яка дозволяє закуповувати американську зброю для України.

«Зрештою, 215 мільйонів євро – через інструмент SAFE Євросоюзу. Це дозволить нам фінансувати продукцію, системи антидронові, радари, багато з цих продуктів виробляють іспанські виробники», – заявив він.

Крім того, за словами прем’єра, Іспанія запровадить новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для відбудови інфраструктури України. Цей інструмент координувати офіс, який протягом двох місяців почне працювати в Іспанії та сприятиме відновленню «інфраструктури, постраждалої від російських нападів».

Президент України Володимир Зеленський згодом повідомив, що під час зустрічі із Санчесом багато уваги приділили оборонній взаємодії, і «в умовах постійних російських ударів Україна справді цінує готовність Іспанії допомагати й надалі».

Він також подякував Санчесу за готовність зробити внесок у 100 мільярдів євро в програму PURL, наголосивши, що вона дозволяє закуповувати ракети для протиповітряної оборони.

«Вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка», – додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 18 листопда відвідав Іспанію. Його візит передбачав зустрічі з королем, прем’єр-міністром і представниками іспанської оборонної промисловості.

Це вже третій його візит до Іспанії з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.