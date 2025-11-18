Голова «Укроборонпрому» анонсував спільну розробку дронів-перехоплювачів із чеським виробником

Делегація «Укроборонпрому» провела зустріч із представниками чеської компанії Air Team, повідомив генеральний директор компанії Герман Сметанін 18 листопада.

За його словами, зустріч завершилася «підписанням угоди щодо спільної розробки та виробництва технології перехоплювачів повітряних цілей для безпеки українського неба».





Очільник концерну назвав Чехію стратегічним партнером України.

«Ми маємо цілий ряд спільних проєктів, які вже дають результати. І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним», – додав він.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запуск серійного виробництва дронів-перехоплювачів російських БПЛА типу Shahed.

Читайте також: Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Франції до кінця року

Президент Володимир Зеленський 7 листопада погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Серед його завдань він назвав активне впровадження дронів-перехоплювачів у системі ППО.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. У вересні Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.



