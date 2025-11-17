Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Франції до кінця року

Президент Володимир Зеленський назвав свій візит до Франції «одним із найбільш результативних» у цьому році – про це він заявив у своїх соцмережах 17 листопада.

За його словами, візит свідчить про новий рівень відносин України з Францією. Зокрема, нагадав він, сторони домовилися про надання Києву 100 літаків «Рафаль», радарів, додаткових систем протиповітряної оборони SAMP/T, а також постачання ракет «повітря – повітря» та керованих авіабомб.

«Франція готує і новий пакет військової підтримки, який буде в нас до кінця року. А ще маємо стратегічний інтерес до співпраці між нашими оборонними секторами – і це буде значне зміцнення нашої оборонної промисловості разом із Францією», – заявив він.

Зеленський назвав двосторонні домовленості з європейськими країнами внеском «у наше українське майбутнє як невід’ємної частини об’єднаної Європи».

Раніше Макрон заявив, що підписана сьогодні оборонна угода між двома країнами передбачає негайне і 10-річне посилення двосторонньої співпраці, включно з придбанням критично важливих спроможностей у найближчий період: дронів, перехоплювачів дронів, керованих бомб, а також виробничих зобов’язань до кінця року й протягом наступних трьох років.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон 17 листопада підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання.



