Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale

Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, про що український президент Володимир Зеленський повідомив телеканалу LCI одразу після підписання угоди на авіабазі Віллакубле.

Інших подробиць він не навів.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон сьогодні підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання. За даними медіа, угода передбачає постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет. Зокрема, як повідомляється, у документі йдеться про надання багатоцільових винищувачів Rafale, а також, ймовірно, про більшу кількість систем ППО SAMP/T для України.

Напередодні Зеленський у вечірньому зверненні анонсував «історичну угоду» із Францією. За його словами, це буде значне посилення бойової авіації та українських оборонних спроможностей.

Це вже дев’ятий візит Зеленського до Франції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.