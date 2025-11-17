Макрон про оборонну угоду з Україною: передбачає негайне і 10-річне посилення співпраці

Підписана 17 листопада президентами України і Франції оборонна угода передбачає негайне і 10-річне посилення двосторонньої співпраці, включно з придбанням критично важливих спроможностей у найближчий період: дронів, перехоплювачів дронів, керованих бомб, а також виробничих зобов’язань до кінця року й протягом наступних трьох років, повідомив французький лідер Емманюель Макрон.

«Це – негайні поставки, а також надання українській армії передбачуваності щодо тих можливостей, які вже розгортаються. Далі – придбання нових систем ППО SAMP/T нового покоління, які нині перебувають у розробці. З 2026 року буде пройдено критичний етап, і ухвалене рішення про їх розміщення на території України. Це будуть удосконалені спроможності, які ґрунтуються на тих, які вам вже знайомі», – заявив він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Крім того, за словами Макрона, угода передбачає придбання до 100 винищувачів Rafale, французьких літаків останнього покоління з повним комплектом озброєнь.

«Це – абсолютно новий етап, який відкривається після ухваленого кілька місяців тому рішення про передачу Mirage 2000 і підготовку українських пілотів. Ми розгортаємо це зобов’язання – саме на придбання 100 винищувачів Rafale – разом із програмами підготовки і виробництва, які мають їх супроводжувати», – сказав президент Франції.

«У день, коли буде підписаний мир, – на додачу до того, що ми робимо щодня власними силами й переданими спроможностями – Україна повинна мати можливість відновити й модернізувати армію, зокрема повітряні сили, які можуть стримати будь-яку нову агресію і захистити свій повітряний простір. Це й є метою цієї угоди, яка розгортатиметься протягом кількох років», – наголосив він.

Президент Зеленський уточнив, що Україна в рамках угоди, зможе отримати від Франції, крім 100 літаків Rafale, вісім систем ППО SAMP-T.

«У програмі Rafale ми розглядаємо можливість, якщо технічно ми будемо готові, то в якийсь момент копродукцію відповідно цих літаків – частин. Для нас це дуже важливо, так само як і копродакшн дронів. І ми будемо використовувати програму SAFE в цьому напрямку», – сказав Зеленський.

В Офісі президента України раніше сьогодні уточнили, що передбачається закупівля 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України.

Крім того, за повідомленням, Україна і Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі й працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти між українською та французькою оборонними галузями розпочнуться вже цього року, кажуть в ОП.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон сьогодні підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Напередодні Зеленський у вечірньому зверненні анонсував «історичну угоду» із Францією. За його словами, це буде значне посилення бойової авіації й українських оборонних спроможностей.

Нинішній візит Зеленського до Франції є вже дев’ятим з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.