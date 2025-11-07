Президент погодив призначення командувача безпілотних систем протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомила пресслужба президента, відповідний наказ вже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

«На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – заявив Зеленський.

В Офісі президента зазначили, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має «масштабувати розвиток безпілотної складової» у Повітряних силах.

Останнім часом у Силах оборони активно розвивають напрямок дронів-перехоплювачів, які працюють як на передовій, так і в ближньому і дальньому тилу. Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 дронів-перехоплювачів на добу.

«Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об’єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть», – додав Зеленський.

Російські війська щоночі атакують різні регіони України дронами, зокрема «Шахеди». Під час комбінованих атак більшість засобів, які застосовує Росія, – це саме «Шахеди». За останніми даними української розвідки, Росія може виробляти до 2700 таких дронів на місяць.

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів для протидії російським дронам.



