Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували двома «Іскандерами» та 128 БпЛА, є влучання на 17 локаціях

У ніч на 17 листопада російські війська атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області та 128 ударними БпЛА різних типів, близько 80 із них – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 91 російський БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Українські військові зафіксували влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях. Атака триває, оскільки в повітряному просторі декілька російських БпЛА, додають Повітряні сили ЗСУ.

За даними місцевої влади, вночі російські війська атакували Одещину та Харківщину, є загиблі та поранені, також пошкоджені кілька цивільних суден.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.