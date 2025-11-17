Ракетний удар РФ по Балаклії: кількість жертв зросла

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Балаклії, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, троє людей загинуло, ще 13 постраждали, серед них – чотири дитини.

Раніше було відомо про одну загиблу людину та вісьмох постраждалих.

У службі зазначають, що влучання ракет було в район щільної забудови житлового кварталу. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі, пошкоджені 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Всі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



