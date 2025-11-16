У двох громадах на Харківщині зникло світло після ударів РФ – влада

В Ізюмській і Балаклійській громадах на Харківщині зникло світло після російських ударів, повідомили міські військові адміністрації ввечері 16 листопада.

«Світло зникло на всій території громади. Зберігаємо спокій. Вибухи продовжуються. Будьте в безпеці», – зазначили в Ізюмській МВА, попередивши про загрозу «Шахедів».

«Шановні жителі Балаклійської громади, повідомляємо, що наразі вся територія громади повністю знеструмлена», – йдеться в повідомленні Балаклійської МВА.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. В Україні діють графіки вимкнення електроенергії.