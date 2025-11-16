«Укренерго»: у більшості областей 17 листопада діятимуть графіки відключень від 1 до 4 черг

«Укренерго» заявляє, що 17 листопада в більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії від 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 4 черг.

Крім того, графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 діятимуть для промислових споживачів.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти… Час і обсяг застосування обмежень можуть змінитися», – йдеться в повідомленні.

У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія здійснила одну з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень.