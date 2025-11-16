Доступність посилання

Частина громад Чернігівщини знеструмлена через черговий удар РФ – Міненерго

Рятувальники гасять пожежу після російського удару по Чернігівщині, 16 жовтня 2025 року

На Чернігівщині частина громад знову залишилася без світла після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі, повідомило 16 листопада Міністерство енергетики України.

«Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Знеструмлена частина громад регіону. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

У «Чернігівобленерго» уточнили, що йдеться про пошкодження енергооб’єкту в Корюківському районі, знеструмлена частина громад цього району.

Напередодні в Міненерго повідомляли, що внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини було знеструмлено близько 332 тисяч споживачів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

