Росія атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині, частина області знеструмлена – обленерго

У суботу, 15 листопада, сили РФ атакували енергооб’єкт у Ніжинському районі, йдеться у повідомленні «Чернігівобленерго».

«Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області», – зазначили енергетики.

Водночас, місцевих жителів закликали зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

Енергетики запевнили, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



