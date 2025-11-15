ЗСУ відійшли з Нововасилівського на «більш вигідні позиції», – Сили оборони Півдня

У зв’язку з перегрупуванням сил і з метою збереження життя військовослужбовців Сили оборони відійшли з населеного пункту Нововасилівське на Запоріжжі «на більш вигідні для оборони позиції», йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

«Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження», – зазначили військові.

Водночас, за даними Сил оборони, на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини тривають «запеклі бої» – армія РФ не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Зокрема, минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже чотири десятки бойових зіткнень.

«За минулу добу зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Втрати противника склали майже 300 осіб особового складу та 58 одиниць бойової техніки, серед яких танк, бронетехніка, артилерійські системи та легкомоторна техніка», – уточнили у Силах оборони півдня.

Раніше, як повідомляли Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація на лінії фронту залишається складною, найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.



