«Укренерго»: війська РФ завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях

Оператор енергосистеми «Укренерго» заявляє про російські удари по енергетичних об’єктах у кількох областях.



«Наприкінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині», – йдеться у повідомленні.



У кожній з цих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень.



В «Укренерго» додають, що через наслідки попередніх масованих атак РФ у більшості регіонів України сьогодні продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.



