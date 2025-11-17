Доступність посилання

ОВА: сили РФ завдали ракетних ударів по Балаклії – загинула людина, серед поранених є діти

Наслідки російського удару по Балаклії, 17 листопада 2025 року
Наслідки російського удару по Балаклії, 17 листопада 2025 року

Російські війська завдали ракетних ударів по Балаклії, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

Синєгубов повідомив, що, за останніми даними, одна людина загинула, ще восьмеро зазнали поранень, серед них – 14-річна дівчинка та 12-річна дитини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


