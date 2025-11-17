ОВА: через нічну масовану атаку РФ на Одещині постраждала людина, пошкоджені кілька цивільних суден

Російські війська вночі масовано атакували Одещину ударними безпілотниками – постраждала людина, пошкоджені кілька цивільних суден, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, вибухи пролунали у кількох містах Одещини, незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовані наслідки для енергетичної та портової інфраструктури.

«Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



