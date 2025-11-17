Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: через нічну масовану атаку РФ на Одещині постраждала людина, пошкоджені кілька цивільних суден

Вибухи пролунали у кількох містах Одещини, зафіксовані наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Фото архівне
Вибухи пролунали у кількох містах Одещини, зафіксовані наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Фото архівне

Російські війська вночі масовано атакували Одещину ударними безпілотниками – постраждала людина, пошкоджені кілька цивільних суден, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, вибухи пролунали у кількох містах Одещини, незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовані наслідки для енергетичної та портової інфраструктури.

«Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG