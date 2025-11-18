Зеленський розпочав свій візит до Іспанії, де він зустрінеться з королем та прем’єром

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Іспанії, відвідавши Конгрес депутатів країни, повідомляє телеканал RTVE.

Це вже третій візит до Іспанії з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Повідомляється, що цей візит передбачає зустрічі з королем, прем’єр-міністром Педро Санчесом та представниками іспанської оборонної промисловості.

Згідно з розкладом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса о 16.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом) він разом із Зеленським відвідає музей Національного художнього центру імені королеви Софії у Мадриді, а після цього відбудеться їхня офіційна зустріч.



Урядові джерела телеканалу заявили, що візит підтвердить непохитну відданість Іспанії Україні. Під час зустрічі Санчеса та Зеленського в палаці Монклоа прем'єр-міністр Іспанії підтвердить свою готовність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

У травні 2024 року Україна та Іспанія уклали безпекову угоду. Мадрид зобов’язався надати Києву мільярд євро у 2024 році з можливістю збільшення до 5 мільярдів євро до 2027 року, щоб допомогти країні покращити свою реакцію на російське вторгнення.

З цією метою прем’єр-міністр Іспанії також оголосив минулого місяця, що Іспанія приєднується до програми НАТО щодо закупівлі американської зброї для України, відомої як Список пріоритетних потреб України (PURL). Очікується, що Санчес і Зеленський обговорять це питання, головуючи на підписанні двосторонніх угод, а потім проведуть спільну пресконференцію.

Повідомляючи про свій візит до Іспанії, Зеленський заявив, що Київ працює, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом «принесла домовленості, які дадуть нам більше сили».