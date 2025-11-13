Пекін відреагував на заяву міністрів країн «Групи семи» щодо України

Китай ніколи не надавав летальних озброєнь жодній зі сторін конфлікту в Україні, а звинувачення міністрів країн «Групи семи» (G7) називає безпідставними. Про це заявив на брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.



Він наголошує, що ця спільна заява вкотре є «неправильною інтерпретацією фактів, навмисним очорненням Китаю та грубим втручанням у внутрішні справи Китаю».



«Китай завжди займав чітку позицію щодо кризи в Україні (так Пекін називає війни Росії проти України – ред.). Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення. Ми не приймаємо перекладання провини або безпідставні звинувачення з боку G7», – заявив на брифінгу речник МЗС Китаю.

За його словами, Китай твердо відданий мирному розвитку та оборонній політиці.

У китайському МЗС кажуть, що Пекін завжди підтримує свою «ядерну потужність на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки», G7 закриває очі на особливу і «головну відповідальність США за ядерне роззброєння та ризики ядерного розповсюдження від AUKUS, одночасно спрямовуючи увагу на Китай».



«Це типовий приклад плутанини добра і зла», – заявив Лінь Цзянь.

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у своїй заяві підтвердили «непохитну підтримку» України й наголосили на «терміновій необхідності негайного припинення вогню». У заяві також засуджується надання Росії військової допомоги Північною Кореєю й Іраном, а також постачання Китаєм озброєнь і компонентів подвійного призначення, «що вирішальним чином уможливлює ведення Росією війни».

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.



