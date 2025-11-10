Грибоподібні хмари на горизонті? Що означає погроза Трампа для глобальних ядерних випробувань

У червні 2019 року директор головного розвідувального агентства Пентагону зробив дивну заяву щодо Росії та її ядерних програм: Москва випробовує свою атомну зброю.

«Уряд США, враховуючи розвідувальне співтовариство, оцінив, що Росія провела випробування ядерної зброї, яка утворює ядерний потенціал», – сказав генерал-лейтенант Роберт Ешлі.

Китай також може проводити власні випробування, додав Ешлі, можливо, використовуючи методи «нульової потужності», за яких не відбувається фактичного атомного вибуху – ланцюгової реакції поділу.

Переносимося на шість років вперед. США та Росія перебувають на межі нової гонки озброєнь. Кремль хвалиться, що розробляє нову суперзброю, здатну нести ядерні боєголовки. А американський президент Дональд Трамп погрожує відновити ядерні випробування США.

«Випробування Росії та випробування Китаю, але вони не говорять про це, – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю, записаному 31 жовтня. – Ні, ми будемо проводити випробування, тому що вони проводять випробування й інші проводять випробування».

Ми будемо проводити випробування, тому що інші проводять випробування

Це твердження є предметом дискусії. Незважаючи на це, ця загроза викликала критику з боку Москви та схвальні відгуки американських «яструбів» національної безпеки, не кажучи вже про заламування рук серед прихильників контролю над озброєннями.

Після років провалу або руйнування угод про контроль над озброєннями – Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, Договору про протиракетну оборону, Угоди про відкрите небо, Нового договору СНО – прихильники побоюються, що наступним може стати глобальний Пакт про заборону ядерних випробувань.

На засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада міністр оборони Андрій Бєлоусов закликав до підготовки до відновлення ядерних випробувань – на полігонах арктичного архіпелагу Нова Земля.

Випробування, випробування

Востаннє США використовували вибухівку зі свого арсеналу зброї для розщеплення ізотопу урану або плутонію та запуску ланцюгової ядерної реакції, відомої як поділ, в запиленому ландшафті Невади в 1992 році. Це була не хмара гриба, як у фільмах – такі втратили популярність у 1960-х роках через договір – а підземний вибух.

Останнє випробування зброї методом поділу, проведене Москвою? Це було в 1990 році, за рік до розпаду СРСР, на Новій Землі. Пекін провів своє останнє випробування в 1996 році в Лобнорі, у вітряних куточках далекого заходу провінції Сіньцзян.

Того ж року набув чинності Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). З того часу лише Пакистан та Індія провели подібні критичні випробування, а Північна Корея провела пів дюжини – востаннє у 2017 році.

Загалом ядерні випробування, що передбачають фактичні вибухи матеріалу, що розщеплюється, відносно легко виявити.

Високочутливі сейсмічні моніторингові прилади, такі, що відстежують землетруси, можуть вловлювати ударні хвилі від вибуху під землею, де всі випробування проводилися десятиліттями. Літаки, оснащені складним обладнанням, можуть реєструвати радіоактивні ізотопи, що вилітають в атмосферу, що є явними ознаками ядерного детонації.

Некритично. Критично. Надкритично

Закінчення Холодної війни та радянсько-американської гонки озброєнь означало значне скорочення ядерних арсеналів, а також зменшення бюджетів та інвестицій в інфраструктуру, необхідну для планування та виготовлення бомб.

Усім країнам, що володіють ядерною зброєю, необхідно переконатися, що їхні арсенали мають руйнівну силу, як від них очікується, тому випробування продовжуються, але не у вигляді грибоподібної хмари. Некритичні випробування, в яких використовуються вибухові речовини та матеріали, що діляться, але не детонують для спричинення поділу, дозволені ДВЗЯВ. Дослідники використовують суперкомп'ютери та потужні лазери для тестування або імітації реакцій поділу.

США не можуть провести випробування за кілька днів чи тижнів

Трамп вперше припустив можливість нових випробувань у дописі в соціальних мережах безпосередньо перед зустріччю з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Пізніше він розповів про це в інтерв'ю CBS News.

Американські чиновники підтримували випробувальний полігон у Неваді, де продовжуються підкритичні експерименти. Однак повноцінний вибух ядерного поділу не може відбутися одразу.

«США не можуть провести випробування за кілька днів чи тижнів, але, залежно від деталей випробування та діагностики, ми можемо відновити випробування за кілька місяців або років», – сказала Джилл Грубі, колишня директорка Національних лабораторій Сандії в Нью-Мексико та колишня голова Національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA), яка керує зберіганням та випробуваннями ядерного арсеналу США.

Міністр енергетики США Крістофер Райт, чий департамент контролює NNSA, пізніше уточнив коментарі Трампа.

Якщо США почнуть випробування, очевидно, що інші відновлять або почнуть випробування

«Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, – це системні випробування, – сказав Райт в інтерв'ю Fox News 2 листопада. – Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами».

За словами Грубі, влада США має достатньо даних попередніх підземних випробувань, а також лабораторних випробувань та підкритичних експериментів – це один із аргументів, за її словами, проти того, щоб не відновлювати повноцінні випробування.

«Крім того, якщо ми почнемо випробування, очевидно, що інші відновлять або почнуть випробування, – сказала вона. – Після відновлення випробувань, на мою думку, дуже ймовірно, що будуть досліджені нові типи пристроїв, що підживлюватиме подальшу гонку озброєнь».

«Нарешті, хоча випробування можуть бути безпечними, можуть траплятися аварії. Я думаю, більшість людей погодиться, що масштабні ядерні випробування не є чимось, що приносить екологічну користь нашій планеті та людству», – сказала вона.

Випробування в реальних умовах

У квітні Держдепартамент США опублікував свій щорічний звіт про країни, які дотримуються договорів про контроль над озброєннями.

Занепокоєння залишаються через відсутність прозорості щодо діяльності Росії на Новій Землі

У звіті йдеться, що Росія проводила «надкритичні» випробування ядерної зброї в минулі роки, але не повідомила США чи інші країни, як того вимагає договір 1974 року, який також обмежував розмір підземних вибухів.

Загалом термін «надкритичний» стосується реакції поділу, коли ізотоп розщеплюється та викликає повноцінну ланцюгову реакцію. «Некритичний» та «підкритичний» – ні.

«Занепокоєння залишаються через цю минулу діяльність, а також невизначеність і відсутність прозорості щодо діяльності Росії на Новій Землі», – йдеться у звіті.

Для яструбів національної безпеки – у Вашингтоні, Москві чи навіть Пекіні – світ змінився.

Китай, який не обмежений новим договором СНО-3 між Вашингтоном і Москвою, термін дії якого скоро закінчується, розширює свій арсенал.

Кремль модернізує свій арсенал і розгортає нові міжконтинентальні балістичні ракети, як-от «Сармат», та іншу зброю, здатну нести ядерну зброю, як-от «Буревісник» і «Посейдон», що є безпомилковим сигналом.

Через кілька днів після коментарів Трампа директор ЦРУ Джон Реткліфф написав у дописі для X, що Трамп «мав рацію» щодо китайських та російських випробувань.

США повинні підтримувати перевагу над об’єднаними китайськими та російськими ядерними арсеналами

«Сполучені Штати повинні підтримувати технічну та чисельну перевагу над об’єднаними китайськими та російськими ядерними арсеналами», – написав минулого року у статті у журналі Foreign Affairs Роберт О’Браєн, який обіймав посаду радника Білого дому з національної безпеки під час першого терміну Трампа.

«Для цього Вашингтон повинен вперше з 1992 року випробувати нову ядерну зброю на надійність та безпеку в реальному світі, а не лише за допомогою комп’ютерних моделей».

«Якщо Китай і Росія продовжуватимуть відмовлятися від добросовісних переговорів щодо контролю над озброєннями, Сполучені Штати також повинні відновити виробництво урану-235 та плутонію-239, основних ізотопів, що діляться, для ядерної зброї», – написав він.

О’Браєн не відповів на запит про коментар, надісланий до його вашингтонської фірми.

У Москві російські чиновники розкритикували обіцянку Трампа відновити випробування та заперечили звинувачення у тому, що вони проводили фактичні ядерні випробування.

На трансльованому телебаченням засіданні Ради безпеки в Кремлі 5 листопада президент Володимир Путін повторив зауваження Бєлоусова та наказав чиновникам внести пропозиції щодо «можливого початку робіт з підготовки до випробувань ядерної зброї». Але він також заявив, що Москва не має наміру порушувати ДВЗЯВ.

Випробування вибухів відкриють шлях для інших країн зробити те саме

Якщо адміністрація Трампа все ж таки продовжить повноцінні випробування, це, ймовірно, розпочне власну гонку, оскільки інші країни, перш за все Китай, продовжать випробування. Це підштовхне угоду про ДВЗЯВ до повного розпаду. Росія «дератифікувала» договір у 2023 році; Вашингтон підписав його, але не ратифікував. Деякі чиновники адміністрації закликали до «скасування» його підписання. Китай підписав, але не ратифікував пакт.

«Випробування вибухів відкриють шлях для інших країн зробити те саме. Вони не проводили стільки випробувань, скільки США, і отримали б більше користі від випробувань вибухів», – сказала Шеріл Рофер, вчена-ядерник у відставці з Лос-Аламоської національної лабораторії, де американські дослідники розробили першу ядерну зброю в 1940-х роках.

Повернення до повномасштабних випробувань також, ймовірно, прирече на провал договір СНО-3, який обмежує розмір російських та американських ядерних арсеналів, кажуть експерти. Термін дії цього договору закінчується наступного року, і жодних переговорів щодо його заміни не ведеться.

У вересні Путін запропонував дотримуватися вимог договору протягом року після закінчення його терміну дії на початку лютого, про що Білий дім сигналізував.