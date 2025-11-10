Доступність посилання

США відновлюють аеродром, з якого були завдані ядерні удари по Хіросімі і Нагасакі

Протягом 80 років після американського ядерного удару по японських містах Хіросімі та Нагасакі (серпень 1945 року) аеродроми на острові Тініан, звідки злетіли бомбардувальники B-29, заростали джунглями. І ось, зараз, на тлі загроз, пов'язаних із зміцненням союзу між Китаєм та Росією, яка четвертий рік веде повномасштабну війну проти України, і наростанням небезпеки для Тайваню, Сполучені Штати посилюють свою військову присутність у Тихоокеанському регіоні, відновлюючи аеродроми часів Другої світової війни для розміщення там своїх сучасних бомбардувальників. Летовище на острові Тініан є одним із них.

Реконструкція, що проводиться на острові Тініан, території США у західній частині Тихого океану. Фото опубліковано ВПС США 30 вересня 2025 року.
1 Реконструкція, що проводиться на острові Тініан, території США у західній частині Тихого океану. Фото опубліковано ВПС США 30 вересня 2025 року.

Військові заявляють, що поточний стан історичної авіабази North Field на острові Тініан «є конфіденційною інформацією», але двоє місцевих жителів, з якими Радіо Свобода вдалося поспілкуватися телефоном, підтвердили, що роботи з відновлення авіабази тривають. «Вони все ще розбирають аеродроми», – повідомив 6 листопада один із місцевих готельєрів на цьому невеликому тихоокеанському острові
Американські військові інженери будують дорогу на острові Тініан.
2 Американські військові інженери будують дорогу на острові Тініан.

Реконструкція аеродрому North Field є новим етапом у військовій історії цього маленького острова
Американські морські піхотинці після прибуття на японський аеродром на острові Тініан у липні 1944 року.
3 Американські морські піхотинці після прибуття на японський аеродром на острові Тініан у липні 1944 року.

Острів Тініан США відвоювали у Японії у серпні 1944 року і ході боїв у Тихому океані. Це дало можливість наблизити наблизити стратегічні повітряні сили США до японських островів.
Одразу за американськими солдатами на острів прийшли інженери. Тініан, будівельна техніка, а в небі над нею B-29. Липень 1944 року
4 Одразу за американськими солдатами на острів прийшли інженери. Тініан, будівельна техніка, а в небі над нею B-29. Липень 1944 року

Острів був ключовим військовим плацдармом для американських військових стратегів через своє розташування, яке робило Японію досяжною для найновішого на той час стратегічного бомбардувальника США – B-29
Аеродром на острові Тініан у 1945 році.
5 Аеродром на острові Тініан у 1945 році.

Після захоплення Тініана розпочалася масштабна будівельна кампанія. В процесі будівництва було прокладено кілометри злітно-посадкової смуги з подрібненого коралу
Огляд атомної бомби «Малюк» після завершення її збирання на острові Тініан у серпні 1945 року.
6 Огляд атомної бомби «Малюк» після завершення її збирання на острові Тініан у серпні 1945 року.

В умовах суворої секретності деталі для першої ядерної зброї, яку мали застосувати під час війни, були окремо відправлені і доставлені літаком на острів Тініан у липні 1945 року. Там бомбу зібрали
Атомну бомбу «Малюк» завантажують на борт літака «Енола Гей» на острові Тініан. 5 серпня 1945 року
7 Атомну бомбу «Малюк» завантажують на борт літака «Енола Гей» на острові Тініан. 5 серпня 1945 року

Зібрану бомбу завантажили на борт стратегічного бомбардувальника B-29 «Енола Гей», названого на честь матері його пілота полковника Пола Тіббетса, зі спеціальної шахти, яку збудували на авіабазі острова Тініан. Наступного ранку літак вилетів до Японії
Наслідки американського ядерного удару 6 серпня 1945 року по Хіросімі.
8 Наслідки американського ядерного удару 6 серпня 1945 року по Хіросімі.

Бомба «Малюк» вибухнула над Хіросімою із такою силою, що знищила майже 70 відсотків усіх будівель у місті з населенням 345 000 осіб. Десятки тисяч людей миттєво загинули.
Грибоподібна хмара піднімається над Нагасакі після другого ядерного удару США по Японії. 9 серпня 1945 року
9 Грибоподібна хмара піднімається над Нагасакі після другого ядерного удару США по Японії. 9 серпня 1945 року

Кількість загиблих внаслідок американського ядерного удару по містах Японії точно встановити не вдалося. Дослідники вважають, що це десь140 тисяч у Хіросімі і 74 тисячі у Нагасакі.

Невдовзі після цих двох ядерних ударів Японія, 14 серпня 1945 року, капітулювала. «Вісь Берлін-Рим-Токіо» остаточно перестала існувати. Друга світова війна завершилася перемогою антигітлерівської коаліції
Аеродром North Field на острові Тініан, зроблений у 2017 році.
10 Аеродром North Field на острові Тініан, зроблений у 2017 році.

У 1947 році авіабазу North Field на острові Тініан покинули, і протягом наступних десятиліть його територія майже повністю заросла джунглями
Військові інженери проводять реконструкцію аеродрому на острові Тініан. Фото опубліковано 30 вересня 2025 року.
11 Військові інженери проводять реконструкцію аеродрому на острові Тініан. Фото опубліковано 30 вересня 2025 року.

Сьогодні, на тлі напруженості між США і Китаєм через погрози Пекіна на адресу Тайваню, Тініан став одним із декількох військових баз часів Другої світової війни, які відновлять у рамках стратегії «розподілу сил» у Тихоокеанському регіоні
Ракета Dongfeng-26D на параді в Пекіні у вересні.
12 Ракета Dongfeng-26D на параді в Пекіні у вересні.

Китай розробив ракети, в тому числі ядерні Dongfeng-26, які, як повідомляється, можуть досягати Гуаму, ще одного острова в Тихому океані поблизу Тініана, де розташовані великі військово-морські та військово-повітряні бази США.

Мережа військових об'єктів, розташованих на великій території, дозволяє США перекидати свої повітряні сили у віддалені стратегічні точки
Військові інженери відновлюють інфраструктуру на острові Тініан. Фото опубліковано 30 вересня 2025 року.
13 Військові інженери відновлюють інфраструктуру на острові Тініан. Фото опубліковано 30 вересня 2025 року.

«Будівництво нових об'єктів недоцільне і дуже дороге рішення», – зазначив лейтенант Френк Блаз у відео ВПС, в якому розповідається про проєкт відновлення інфраструктури часів Другої світової війни на острові Тініан. «Ремонт і відновлення існуючих об'єктів є набагато кращим і економнішим рішенням»
Бомбардувальник B-52 ВПС США в супроводі винищувачів над островом Тініан у лютому 2024 року.
14 Бомбардувальник B-52 ВПС США в супроводі винищувачів над островом Тініан у лютому 2024 року.

Військово-повітряні сили США заявляють, що реконструкція авіабази на острові Тініан забезпечить «бойову готовність» для відповіді на атаку «в будь-який час і в будь-якому місці Індо-Тихоокеанського регіону». На проєкт реконструкції виділено близько 409 мільйонів доларів
