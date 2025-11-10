США відновлюють аеродром, з якого були завдані ядерні удари по Хіросімі і Нагасакі

Протягом 80 років після американського ядерного удару по японських містах Хіросімі та Нагасакі (серпень 1945 року) аеродроми на острові Тініан, звідки злетіли бомбардувальники B-29, заростали джунглями. І ось, зараз, на тлі загроз, пов'язаних із зміцненням союзу між Китаєм та Росією, яка четвертий рік веде повномасштабну війну проти України, і наростанням небезпеки для Тайваню, Сполучені Штати посилюють свою військову присутність у Тихоокеанському регіоні, відновлюючи аеродроми часів Другої світової війни для розміщення там своїх сучасних бомбардувальників. Летовище на острові Тініан є одним із них.