Кремль: Путін не наказував «почати підготовку» ядерних випробувань

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент Володимир Путін «не давав вказівки почати підготовку» ядерних випробувань.

За його словами, Росія змушена буде провести такі випробування, якщо їх проведуть Сполучені Штати Америки.

Тема ядерних випробувань обговорювалася на нараді Путіна з членами Ради безпеки 5 листопада. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов на нараді запропонував Путіну негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля, пославшись на заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати мають намір провести випробування ядерної зброї, оскільки їх проводять інші країни.

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков зазначив, що у ФСБ поки не розуміють, що Трамп мав на увазі.

У результаті Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам Росії внести пропозиції щодо можливості підготовки до випробувань ядерної зброї. Прямо готувати випробування він не наказав.

Як сказав Пєсков в інтерв’ю кореспондентові ВДТРК Павлу Зарубіну, яке вийшло 9 листопада, «спочатку потрібно зрозуміти, чи потрібно це робити. Це має бути дуже серйозне, обґрунтоване, вивірене рішення. Ось цим зараз наші фахівці будуть займатися».

Пєсков також зазначив, що у Москві поки що не розуміють, що мав на увазі президент США, говорячи, що інші країни проводять ядерні випробування.

«Ми точно знаємо, що ні Росія, ні Китай не займаються випробуванням ядерної зброї», – заявив Пєсков.

Він також відкинув інтерпретацію випробувань ракети «Буревісник» і підводного апарату «Посейдон» (російська влада стверджує, що вона забезпечена ядерною енергетичною установкою) як випробування ядерної зброї, зазначивши, що таке трактування було б безграмотним.

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї «на рівні» з іншими країнами.

Пізніше в інтерв’ю CBS News Трамп заявив, що «інші країни проводять випробування» і він не хоче, щоб США були «єдиною країною, яка не проводить тести».

При цьому Трамп прямо не говорив про те, що мав на увазі повноцінне відновлення ядерних випробувань із підземними вибухами – так, як вони здійснювалися у США і колишньому СРСР до 1990-х років.

Пєсков заявив, що в Москві, як і раніше, чекають роз’яснень від США.

Особливо після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада все частіше почала натякати на можливість використання ядерної зброї і зробила низку кроків, що усувають обмеження, які існували. Росія призупинила дію договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (хоча й заявила, що продовжує дотримуватися його положень), розмістила ядерну зброю в Білорусі, змінила ядерну доктрину, а також заявляє про розробку нових видів зброї, здатних нести ядерний заряд, у тому числі й згадані «Буревісник» і «Посейдон».