Путін нагородив розробників зброї, про випробування якої розповідав у жовтні

Президент Росії Володимир Путін 4 листопада на церемонії в Кремлі нагородив розробників безпілотного підводного апарату «Посейдон» та крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Про це озброєння Путін у жовтні заявляв як про таке, що не має аналогів у світі.

За його словами, створення цих систем має «історичне значення на все ХХІ століття». Володимир Путін зазначив, що Росія, як і інші ядерні держави, продовжує розвивати свій потенціал, причому «нікому не загрожує».

Путін також зазначив, що запуск реакторів «Буревісника» потребує лише кількох хвилин, а технології проєктів будуть потрібні в цивільній сфері – від систем зв’язку до потужних комп’ютерів і навіть для створення перспективної станції на Місяці.

Кому саме та які вручені нагороди, на сайті Кремля не сказано.

Також Володимир Путін повідомив, що цього року Росія поставить на дослідно-бойове чергування важку міжконтинентальну ракету «Сармат», а наступного року – на повноцінне бойове. За його словами, також розпочато серійне виробництво ракетного комплексу середньої дальності «Орешник».

Військові та аналітики зазначають, що проєкт «Буревісник» за заявленими характеристиками технічно унікальний, але заяви про його успіх викликають скепсис через питання безпеки реактора та відсутність прозорих технічних даних. Наразі немає незалежних підтверджень успішно проведених випробувань. Деякі фахівці розглядають його як елемент політичного впливу, а не реальну боєздатну систему.

Це ж стосується і «Посейдона», даних про випробування якого вкрай мало. Щодо «Сармата» експерти вказують на невдачі під час випробувань – у ряді випадків тести закінчувалися аваріями, що, на думку аналітиків, підриває довіру до надійності комплексу.