NBC News: Путін переконаний, що здатний перемогти Україну на полі бою – дані розвідки

Розвідувальні служби США вважають, що президент Росії Володимир Путін рішуче налаштований продовжувати війну проти України та перемагати на полі бою, повідомляє NBC News із посиланням на слова неназваних американських високопосадовців.

«Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав, що агентства не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України в час, коли президент Дональд Трамп прагне посередництва в мирних переговорах», – ідеться в повідомленні телеканалу.

За наведеними даними, Путін зараз зміцнився в позиції, яку обстоює з 2022 року.

«Зіткнувшись зі значними втратами російських військ та економічними невдачами, він прагне гарантувати безпеку (окупованих) українських земель та розширити присутність своєї країни, щоб виправдати людські та фінансові втрати», – також вказує NBC News із посиланням на доповіді розвідників.

У Білому домі на запит про коментар щодо оцінки розвідслужб США згадали публічні коментарі Трампа щодо зусиль щодо досягнення мирної угоди.

«Він (Трамп – ред.) чітко заявив, що настав час припинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир залежить від готовності Росії до переговорів у дусі доброї волі», – йдеться в коментарі.

Раніше цього тижня, коментуючи випробування в Росії ракети «Буревісник», президент США Дональд Трамп зазначив, що Путін має шукати шлях до миру в Україні.

«Він повинен завершити війну, війна, яка мала б тривати один тиждень, а зараз триває вже четвертий рік, саме це він повинен робити, замість того, щоб випробовувати ракети», – наголосив президент США.



