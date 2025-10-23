ISW про навчання стратегічних ядерних сил у РФ: хочуть відвернути увагу США від війни

Кремль використовує заздалегідь заплановані випробування стратегічних ядерних сил для своїх зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Сполучені Штати погодитися на поступки щодо війни в Україні в обмін на переговори між США й Росією щодо контролю над озброєннями, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що на тлі проведених 22 жовтня навчань заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що нібито «агресивна політика» НАТО змусила РФ вжити «компенсаційних військово-технічних заходів» і що Росія не дозволить НАТО втягнути її в «дуже дорогу гонку озброєнь». Рябков також сказав, що немає можливостей для діалогу між Росією і США «з будь-яких питань, пов’язаних з нерозповсюдженням».

Рябков вимагав, щоб США відповіли на пропозицію Росії продовжити дію договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), і заявив, що Сполучені Штати несуть відповідальність за рішення Росії вийти з Договору про всеохопну заборону ядерних випробувань.

В ISW кажуть, що згадка Рябоквим численних договорів про контроль над озброєннями на тлі випробувань стратегічних ракет, «ймовірно, є частиною узгоджених і навмисних зусиль Кремля».

«Кремль використовує недіючі американсько-російські договори про контроль над озброєннями для налагодження двосторонніх відносин між Росією і США в надії отримати в майбутньому поступки щодо України. Протягом останніх місяців Росія рухається до виходу з низки договорів про контроль над озброєннями, зокрема Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності й угоди щодо утилізації плутонію, одночасно пропонуючи продовжити дію нового договору СНО на один рік. Використовуючи як «батоги», так і «пряники», Росія прагне змусити США відвернути увагу від війни і зосередитися на двосторонніх відносинах із РФ», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також заявили, що Кремль далі демонструє власне небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, незважаючи на те, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.

Росія 22 жовтня заявила про проведення тренування стратегічних ядерних сил із залученням їх наземної, морської та авіаційної складових. Це сталося через день після того, як Сполучені Штати оголосили про відтермінування планів другого саміту між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.



Кремль опублікував відео, на якому начальник Генерального штабу Валерій Герасимов звітує Путіну про навчання. Вони включали практичні запуски міжконтинентальних балістичних ракет, здатних вразити США.

У ключові моменти війни в Україні Путін часто нагадував про ядерну міць Росії як попереджувальний сигнал для Києва та його союзників на Заході. НАТО також проводить навчання з ядерного стримування цього місяця.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому».

