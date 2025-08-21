У РФ заявили про необхідність модернізувати ядерний щит з огляду на «колосальні загрози»

Генеральний директор російської державної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, про необхідність модернізації в найближчі роки ядерного щита Росії з огляду на «колосальні загрози».

«Зараз, у нинішній геополітичній ситуації, час колосальних загроз для існування нашої країни. Тому ядерний щит, який також є мечем, є гарантією нашого суверенітету», – цитує слова Ліхачова російське держагентство «РИА Новости».

У 2024 році до ядерної доктрини Росії внесли зміни, які розширюють можливості використання цього виду озброєнь. Згідно з новою доктриною, наприклад, підставою для ядерного удару може бути масований удар по російській території з використанням неядерного ракетного озброєння – навіть без ознак загрози існуванню держави, про яку йшлося у попередній версії доктрини.

Раніше цього місяця в російському МЗС заявили, що Росія відмовиться від мораторію на обмеження розгортання ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення відомство пояснило нарощуванням «дестабілізуючих ракетних потенціалів» з боку «колективного Заходу», у прилеглих до Росії регіонах. Прилеглими до Росії регіонами в заяві російського МЗС названо Данію, Філіппіни та Австралію.

А президент США Дональд Трамп у відповідь на ядерні погрози з вуст чинного заступника секретаря Радбезу РФ і третього російського президента Дмитра Медведєва, заявив 1 серпня, що США «повністю готові» до можливого ядерного конфлікту з Росією і підтвердив, що віддав наказ розмістити «два атомні підводні човни у відповідних регіонах».

Американський Інститут вивчення війни раніше зазначав, що російські чиновники, схоже, створюють умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями у рамках підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.