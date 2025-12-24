«Сталася справжня екологічна катастрофа», – розповідає директор одеського зоопарку Ігор Бєляков про загибель пташок в Одесі унаслідок виливу соняшникової олії в море. Вилив стався через пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок останніх масованих атак армії РФ по порту. Виливи виявили в районі пляжів Дельфін та Ланжерон. В одеському зоопарку закликали якомога швидше збирати птахів та завозити до закладу, де їм надають допомогу. Адже через олію пір’я птахів склеюються і ті гинуть від переохолодження. Дві доби після ураження порт перебував під безперервними російськими обстрілами, тому роботи з локалізації витоків могли вести лише в перервах між атаками, розповів очільник ОВА Кіпер. Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними місцевої влади, сьогоднішня ніч в Одесі – перша за тривалий час без повітряних тривог та російських атак.